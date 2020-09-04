Еще 1 196 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве выздоровели еще 1 196 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 196 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 219 095", – сообщила вице-мэр.

Ракова напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

За прошедшие сутки в России подтвердили 4 995 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. Из них 1 200 случаев не имели клинических проявлений болезни. Всего в России зарегистрировано 1 009 995 случаев коронавирусной инфекции.

По данным Минздрава, порядка 7,6% новых случаев коронавируса приходится на детей. Специалисты подчеркнули, что у новорожденных детей крайне редко выявляют COVID-19, а заболевание внутриутробно пока не доказано.

Заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявлял, что на борьбу с коронавирусом в столице было потрачено порядка 300 миллиардов рублей.

