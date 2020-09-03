В России выявили 4 995 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За последние сутки в России подтверждено 4 995 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 200 случаев не имели клинических проявлений болезни.

На Москву пришлось 690 случаев, на Санкт-Петербург – 191, Московскую область – 163, Нижегородскую область – 143, Ростовскую область – 139, Ставропольский край – 130, Свердловскую область – 121, Саратовскую область – 108, Красноярский край – 108.

В Воронежской области зарегистрирован 101 новый случай, в Волгоградской и Самарской областях – по 98, в Ульяновской области – 94, Краснодарском крае – 90, Оренбургской области – 88, Кемеровской области – 86, Пензенской области – 85, Республике Калмыкия – 79, Приморском крае – 77.

В Иркутской области зафиксировано 75 новых пациентов, Дагестане – 74, Мурманской области и Хабаровском крае – по 73, Ханты-Мансийском АО – 72, Кировской области – 65, Алтайском крае – 64, Пермском крае – 59, Карачаево-Черкесии – 56, Челябинской области – 51, Новосибирской области – 50, Тюменской области и Республике Бурятия – по 49, Орловской, Архангельской и Сахалинской областях – по 48, Республике Саха (Якутия) – 47, Удмуртской Республике – 45, ЯНАО и Томской области – по 44.

В Омской области зафиксировано 43 новых случая COVID-19, Ивановской и Астраханской областях – по 38, Ярославской области – 37, Вологодской области – 36, Забайкальском крае, Липецкой, Ленинградской областях – по 34, Башкирии и Мордовии – по 32, Крыму и Владимирской области – по 31.

Всего в России зарегистрировано 1 009 995 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком АО, Чукотском АО, Московской области.

За последние сутки подтверждено 114 летальных случаев. За весь период по России умерли 17 528 человек.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

Вакцина будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.

