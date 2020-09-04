Собянин назвал три главных фактора, позволивших победить коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин на своем персональном сайте подвел промежуточные итоги борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Мэр столицы выразил мнение специалистов, что Москва переборола самую тяжелую фазу пандемии с наименьшими потерями, в отличие от других крупных мегаполисов в мире, подчеркнув, что городу удалось избежать коллапса здравоохранения, не так сильно травмировать экономику и защитить старшее поколение.

При этом он заверил, что правительство Москвы заранее не готовилось к таким событиям. Итоговый уровень заболеваемости в городе будет примерно таким же, как и в большинстве крупных городов Европы или Америки.

"Москва не готовилась к пандемии, но тем не менее город был готов к ней", – написал Собянин.

В борьбе с коронавирусом помогла в первую очередь быстрая и адекватная реакция. Так, мэр заявил, что моментально предпринятые меры при сообщениях из Китая позволили "перекрыть восточный маршрут завоза инфекции и выиграть два драгоценных месяца на мобилизацию и подготовку".

Вторым фактором в борьбе с инфекцией стал прочный фундамент, на котором стоит сегодня социальная сфера и городское хозяйство Москвы. Больницы и поликлиники были достаточно оснащены для лечения пациентов, закупленные ранее аппараты ИВЛ позволили полноценно бороться за жизни пациентов. Кроме этого, в городе оперативно перепрофилировали десятки стационаров, а система ЕМИАС с электронными картами пациентов помогла развернуть телемедицину для лечения на дому. Объединение поликлиник и больниц обеспечило своевременную диагностику COVID-19.

Многие другие сферы жизни также достойно перенесли удар пандемии и помогли в борьбе с ней, считает Собянин. Проект "Московская электронная школа" позволил школьникам полноценно завершить учебный год и хорошо сдать ЕГЭ.

"Штатные системы обеззараживания воздуха, встроенные в новые поезда метро "Москва", стали барьером для распространения инфекции. Десятки новых станций метро и МЦК, построенных за последние годы, позволили рассредоточить потоки пассажиров", – отметил мэр.

Кроме этого, и благоустройство города помогло в борьбе с COVID-19. Устранение ларьков и множества диких рынков позволило избежать очагов распространения инфекции. А широкие тротуары поспособствовали соблюдению социальной дистанции.

Развитие московской промышленности помогло в производстве антисептиков и других СИЗ. А бюджет города, сформированный благодаря росту туризма, общепита, торговли, малого и среднего бизнеса, стал определенным запасом прочности во время пандемии.

Третьим фактором в борьбе с коронавирусом Сергей Собянин выделил доверие и сотрудничество со стороны москвичей. По его словам, дисциплина и выдержка горожан "позволили обойтись без жестких полицейских мер вроде тотального запрета на выход из дома".

Мэр также выразил надежду, что атмосфера сотрудничества сохранится в городе как можно дольше, а приобретенный опыт "останется с нами навсегда".

Ранее Сергей Собянин наградил сотрудников Роспотребнадзора, которые внесли личный вклад в борьбу с распространением коронавируса. Церемония состоялась в Белом зале столичной мэрии.

