Собянин наградил сотрудников Роспотребнадзора за вклад в борьбу с пандемией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил сотрудников Роспотребнадзора, которые внесли личный вклад в борьбу с распространением коронавируса. Церемония состоялась в Белом зале столичной мэрии.

Так, глава городского управления Роспотребнадзора Елена Андреева получила знак отличия "За заслуги перед Москвой". 17 сотрудников ведомства были отмечены Почетной грамотой правительства Москвы, 83 человека получили Благодарность мэра города.

"Когда говорят: "Роспотребнадзор", – жутковато становится. Такие инспектора, такие страшные люди. Мало кто догадывается, что Роспотребнадзор – это такие удивительно красивые девушки и женщины, которые работают у нас в Москве", – сказал Собянин во время церемонии.

Он напомнил, что задачей сотрудников ведомства остается защита москвичей и их нормальной жизни. Глава города подчеркнул, что благодаря их усилиям жизнь в столице вошла в нормальное русло.

"Я считаю, что вы заслужили не только спасибо, но и награды города Москвы, которые я с большим удовольствием вам вручу в канун наступающего Дня города и 1 Сентября – Дня знаний", – подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы отметил, что открытие школ и возобновление их работы в нормальном режиме – также заслуга работников Роспотребнадзора. Собянин поблагодарил их за проделанную работу.

"Спасибо вам большое за работу! Спасибо в вашем лице всем работникам Роспотребнадзора и территориальным органам, и федеральной службе, которая также стояла на страже интересов и безопасности жителей Москвы", – отметил глава города.

Он подчеркнул, что работники Роспотребнадзора никуда не ушли, когда ситуация ухудшилась, а стояли на передовой: в аэропортах, на вокзалах, предприятиях, в организациях, медицинских учреждениях.

"Работали непосредственно с заболевшими людьми. И своими действиями обеспечивали безопасность Москвы, спасли огромное количество жизней", – сказал Собянин.

Он добавил, что все решения во время пандемии коронавируса принимались совместно с Роспотребнадзором. Сообщается, что сотрудники ведомства в период пандемии организовали круглосуточный мониторинг эпидемиологической обстановки. Также Роспотребнадзор работал над перепрофилированием 76 медучреждений Москвы под стационары для лечения больных коронавирусом.

В настоящий момент работа ведомства направлена на сохранение достигнутой стабилизации в ситуации COVID-19, а также на осуществление контроля за соблюдением правил санитарной безопасности.

Глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева заверила Собянина в понимании сотрудниками ведомства дальнейших своих действий.

"Сегодня, Сергей Семенович, я абсолютно уверенно могу сказать, что тот опыт, который мы приобрели за эти полгода, я так думаю, все, что будет 1 сентября и дальше, мы абсолютно четко знаем, что нам делать, и уверены, что и дальше город с нашим участием защищен", – заявила Андреева.

За последние сутки в Москве выявили 654 новых случая коронавируса. Темп прироста за минувшие 24 часа составил 0,25%. Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы свидетельствует о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

В пересчете на 100 тысяч человек населения города число новых случаев коронавируса в Москве составило 5,16. По данным Росстата, по этому показателю столица находится во втором десятке среди субъектов РФ.