В Москве темп прироста новых случаев за сутки составляет 0,25%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице подтверждено 654 новых случая коронавируса. За две недели число новых случаев сократилось на 6,3%, сообщает Оперативный штаб.
Как отмечается, темп прироста новых случаев за последние сутки составляет 0,25%.
Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы свидетельствует о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на COVID-19, число новых случаев в столице остается на низком уровне.
"39,2% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24% – от 46 до 65 лет, 18,9% – от 66 до 79 лет, еще 9,3% – старше 80 лет. Также 8,6% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
За последние сутки в России подтвердили 4 829 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 103 случая не имели клинических проявлений болезни. COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах.
Всего в России зарегистрировано 980 405 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший прирост за сутки наблюдается в Ненецком автономном округе, Московской области, Чечне, Москве, Тыве, Камчатском крае, Ханты-Мансийском АО, Кабардино-Балкарии, Брянской, Тамбовской, Смоленской и Тульской областях.
За последние сутки подтверждено 110 летальных случаев. За весь период по России умерли 16 914 человек. За прошедшие 24 часа выписано по выздоровлении 5 905 человек, а за все время – 798 466.
Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. В 23 российских регионах было проведено свыше 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование.
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