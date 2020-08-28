В России выявили 4 829 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 4 829 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 103 случая не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах. На Москву пришлось 654 случая, на Санкт-Петербург – 187, на Московскую область – 150, на Нижегородскую область – 133, на Ростовскую область – 132, на Ставропольский край – 125, на Свердловскую область – 121, на Воронежскую область – 113, на Красноярский край – 111, Волгоградскую область – 107.

В Кемеровской области зарегистрировали 96 случаев коронавируса, в Саратовской области – 93, в Ульяновской области – 89, в Архангельской области – 87, в Краснодарском крае и Оренбургской области – по 84, в Приморском крае – 80, в Самарской области – 75, в Иркутской области – 73, в Дагестане – 72, в Калмыкии и Челябинской области – по 68, в Алтайском крае – 67.

В Мурманской и Пензенской областях зафиксировали по 66 новых пациентов, в Ханты-Мансийском АО – 64, в Кировской области – 63, в Пермском крае – 59, в Крыму – 56, Сахалинской области – 55, в Хабаровском крае – 50, в Тюменской области – 48, в Ямало-Ненецком АО – 47, в Новосибирской области – 46, в Бурятии – 45, в Белгородской области – 44, в Республике Саха (Якутия) – 43, в Томской области – 42.

На Орловскую и Ярославскую области пришлось по 40 случаев, на Карачаево-Черкесию и Омскую область пришлось по 39 случаев, на Ивановскую область – 37, на Костромскую область – 36, на Вологодскую область – 34, на Курскую область и Мордовию – по 33, на Магаданскую область – 32, на Рязанскую, Ленинградскую области, Башкирию и Чувашию – по 31, на Псковскую область и Удмуртию – по 30, на Ингушетию – 29.

В Брянской, Калужской областях и Татарстане зафиксировали по 28 новых пациентов, в Тульской области и Коми – по 27, в Карелии – 26, во Владимирской, Тверской и Амурской областях – по 25, в Забайкальском крае – 24, в Тамбовской и Курганской областях – по 23, в Кабардино-Балкарии – 22, в Смоленской и Калининградской областях – по 21, в Новгородской области и Северной Осетии – 20.

На Липецкую область и Адыгею пришлось по 19 случаев, на Республику Марий Эл, Тыву и Хакасию – по 17, на Севастополь – 15, Камчатский край – 13, Республику Алтай – 11, Чечню и Еврейскую АО по 4, на Чукотский АО – 1.

Всего в России зарегистрировано 980 405 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший прирост за сутки наблюдается в Ненецком автономном округе, Московской области, Чечне, Москве, Тыве, Камчатском крае, Ханты-Мансийском АО, Кабардино-Балкарии, Брянской, Тамбовской, Смоленской и Тульской областях.

За последние сутки подтверждено 110 летальных случаев. За весь период по России умерли 16 914 человек. За прошедшие 24 часа выписано по выздоровлении 5 905 человек, а за все время – 798 466.

Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. В 23 российских регионах было проведено свыше 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование.

В России произвели первую партию вакцины, разработанную в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи. В Минздраве России заявили, что ее производство стартовало 15 августа, а 11 августа ведомство выдало ее регистрационное удостоверение.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 23 миллионов случаев коронавируса, свыше 800 тысяч человек скончались.

