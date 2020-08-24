Вирусологи рассказали, в каких случаях люди могут повторно заболеть COVID-19

Американские ученые выяснили, почему пациенты, перенесшие COVID-19 в тяжелой форме, могут заболеть повторно, причем не один раз. Все дело в отсутствии в организме таких людей участков, в которых вырабатываются антитела. Рассказываем, почему перенесшие болезнь пациенты могут снова заразиться коронавирусом и стоит ли этого опасаться.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возможный рецидив

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля в США смогли выяснить, почему человек может повторно заразиться коронавирусной инфекцией. Для этого специалисты провели исследование селезенки и лимфатических узлов пациентов, не переживших болезнь. Оказалось, что в этих органах нет герминативных центров, которые возникают во время инфекции и вырабатывают антитела.

Эти центры могут не сформироваться в случае тяжелого течения болезни. Таким образом, некоторые переболевшие пациенты могут через несколько месяцев снова заразиться, причем не один раз. Результаты исследований специалистов опубликованы в научном журнале Cell.

Несмотря на то что случаи повторного инфицирования возможны, предпосылок для второй волны заболевания в России пока нет. Распространение коронавируса идет на спад, заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. В столице, по словам мэра Москвы, также не наблюдают второй волны заболевания, а количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 сократилось почти в 10 раз. В начале августа была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат назвали "Спутник V". Вакцина в ходе клинических исследований показала свою безопасность и эффективность. Иммунитет к вирусу после прививки может сохраняться до двух лет.



Стоит ли опасаться повторного заражения?

Вирусолог, завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко пояснил Москве 24, что пока это только предположения американских ученых, которых не может быть достаточно, чтобы делать выводы.

"При любых острых вирусных инфекциях создается иммунитет практически во всех случаях, и люди не заболевают. И желтая лихорадка, и клещевой энцефалит, то есть целая серия особо опасных вирусных инфекций, а научных данных, которые бы указывали на то, что человек повторно заражается, – не имеется", – подчеркнул специалист.

Фото: портал мэра и правительства Москвы



Александр Бутенко вирусолог, завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Весь опыт, касающийся острых вирусных инфекций с последующим выздоровлением, не указывает на возможность повторного инфицирования. Поэтому надо с очень большой осторожностью относиться к такой информации.

В свою очередь, профессор кафедры фармакологии Государственного гуманитарно-технологического университета Надежда Юминова заявила в разговоре с Москвой 24, что повторные случаи заболевания могут быть только в случае мутации коронавируса.

"Как правило, повторное заболевание связано с тем, что происходит мутация РНК (рибонуклеиновой кислоты. – Прим. ред.) вируса, и те антитела, которые циркулируют в организме, не могут его нейтрализовать", – пояснила эксперт.

По ее словам, все вирусы в большей или меньшей степени со временем изменяются, но даже к вирусу гриппа, который обладает сверхвозможностью к мутации, в организме все равно вырабатываются антитела.





Надежда Юминова вирусолог, профессор кафедры фармакологии Государственного гуманитарно-технологического университета Вирус меняется, и повторные заболевания, скорее всего, связаны с этим. Хотя то, что говорят экспериментальные данные американских ученых, нужно также изучать.

Юминова добавила, что при исследовании повторных случаев заболевания нужно быть точно уверенным в том, что это действительно COVID-19, так как, согласно статистике, тест полимеразной цепной реакции (ПЦР) в определенном проценте случаев дает "ложноположительные или ложноотрицательные результаты" на коронавирусную инфекцию.