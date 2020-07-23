Предпосылок для второй волны коронавируса пока нет – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты в настоящий момент не видят предпосылок к возникновению второй волны пандемии коронавирусной инфекции в Российской Федерации. Об этом рассказал Михаил Мишустин телеканалу "Россия 24".

"Пока таких предпосылок не наблюдают наши специалисты и ученые", – поделился Мишустин.

По его словам, сейчас наблюдается массовое снижение заболевших COVID-19 в стране. "В Москве это примерно 0,2-0,3%, по стране – чуть меньше 1%", – обращает внимание Мишустин.

Кроме того, премьер подчеркнул, что распространение коронавируса идет на спад, так как снижается вирулентность. "Поэтому будем надеяться на то, что если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится", – сказал Мишустин.

В России выявлено 795 038 случаев COVID-19, вылечились 580 330 человек, скончались 12 892.

Ранее говорилось, что с 16 июля открылась электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус в Москве. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Мэр города Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.

Кроме того, в России провели более 26 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением врачей из-за подозрений на COVID-19 еще остаются 267 315 граждан.