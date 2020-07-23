Еще 453 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице выздоровели еще 453 пациента после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 173 392", – сообщила Ракова.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, медики после лечения проводят специальные исследования.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Стать донором может человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и при этом не имеющий хронических заболеваний. У него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Тем, кто выздоровел от COVID-19 и хочет сдать плазму крови, нужно обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16 ежедневно с 9:00 до 19:00. Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5 000 рублей за 600 миллилитров плазмы.
Ранее Ракова заявляла, что в столице проведено масштабное исследование распространения COVID-19 из числа людей, близко контактировавших с пациентами с коронавирусом.
В столице с 16 июля доступна электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19. Слоты рассчитаны на две недели вперед.
"Москва и мир": более тонны плазмы для лечения COVID-19 заготовили в столице
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