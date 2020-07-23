В России выявили 5 848 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России зафиксировали 5 848 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
27,7% из них не имели ярко выраженных клинических проявлений.
На Москву пришлось 608 случаев, Свердловскую область – 249, Нижегородскую область – 202, Санкт-Петербург – 184, Мурманскую область – 177, Иркутскую область – 176, Ямало-Ненецкий АО – 170, Алтайский край – 166, Московскую область – 145.
В Красноярском крае зафиксировано 133 случая, в Челябинской области – 130, Омской области – 129, Хабаровском крае – 127, Ставропольском крае – 125, Ростовской области – 120, Оренбургской области – 113, Приморском крае, Ульяновской и Новосибирской областях – по 110, Тюменской области – 103.
На Саратовскую область пришлось 95 случаев COVID-19, Волгоградскую область – 91, Воронежскую область – 89, Краснодарский край – 85, Архангельскую область – 76, Пермский край – 72, Сахалинскую область – 67, Кемеровскую область – 64, Ивановскую и Томскую области – 56, Республику Саха (Якутия) – 51, Самарскую область – 49, Кировскую область – 47, Белгородскую область и Чувашию – по 46, Карелию, Республику Коми, Ленинградскую и Пензенскую области – по 45.
В Ярославской и Курганской областях зафиксировали по 42 случая коронавирусной инфекции, Тамбовской области и Дагестане – по 40, Тульской области – 38, Башкортостане – 37, Камчатском крае и Владимирской области – по 36, Мордовии и Тыве – по 35, Республике Адыгея, Курской и Рязанской областях – по 34, Калужской области – 33, Татарстане и Псковской области – по 32, Удмуртии, Смоленской и Астраханской областях – по 31.
На Тверскую и Амурскую области пришлось по 28 случаев, Вологодскую область, Карачаево-Черкесию и Республику Марий Эл – по 27, Брянскую область – 25, Орловскую область – 22, Ингушетию и Хакасию – по 21, Республику Алтай – 20, Новгородскую область и Бурятию – по 19, Крым – 18, Забайкальский край и Магаданскую область – по 17, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию – по 16, Липецкую область – 13, Костромскую область – 12, Калининградскую область – 10, Чечню – 9, Республику Калмыкия – 5, Чукотский АО – 2, Еврейскую АО – 1.
Всего в Российской Федерации зарегистрировано 795 038 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице провели масштабное исследование распространения коронавируса из числа людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой анализа стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших. По утверждению заммэра, среди контактных заражается каждый пятый.
С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.
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