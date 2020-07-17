Собянин заявил о невозможности сокрытия данных по коронавирусу в Москве

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин заявил, что реальную ситуацию, сложившуюся в Москве с коронавирусом, скрыть невозможно.
В интервью радио "Комсомольская правда" он подчеркнул, что скрыть информацию "невозможно", так как помимо официальной статистики, есть еще огромное количество других данных, "которые дают понять, что происходит".
Также Собянин иронично заметил, что Москва – "небольшой городок", где "все друг друга знают", где "все друг друга знают, могут позвонить врачу знакомому, на станцию скорой помощи, в поликлинику, узнать у знакомых – кто у них болеет".
При этом мэр отметил, что число тестирований на коронавирус в столице примерно в два раза больше, чем в других регионах России. По его словам, за день в городе делается около 70 тысяч исследований.
Кроме того, он заявил, что Москва ведет консультации для начала постклинических испытаний вакцины. Собянин выразил надежду на то, что большинство сможет защититься от коронавируса собственным иммунитетом.
Ранее мэр объявил об открытии электронной записи на бесплатное тестирование на коронавирус. Он указал, что москвичи могут выбрать удобное для себя время. Слоты рассчитаны на запись на две недели вперед.
Собянин заявил, что у Москвы большие шансы избежать повторного введения ограничений
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