С 1 июля в Москве число новых случаев держится на низком уровне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В городе подтвердили 608 новых случаев COVID-19. Среднесуточный темп прироста новых заболевших за месяц в столице остается отрицательным, заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Как отмечают в Оперштабе, количество выявленных случаев коронавирусной инфекции с 1 июля держится на низком уровне. "53,9% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,5% – от 46 до 65 лет, 6,9% – от 66 до 79 лет, еще 4,3% – старше 80 лет", – уточняется в сообщении. Кроме того, известно, что 7,4% заболевших коронавирусом являются детьми.

Все пациенты, которые заболели коронавирусом, остаются под медицинским наблюдением. Данные меры относятся и к лицам, близко контактировавшим с заболевшими.

В России выявлено 795 038 случаев COVID-19, вылечились 580 330 человек, скончались 12 892.

В Москве с 16 июля доступна электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19. Слоты рассчитаны на две недели вперед.

Так, в России было проведено более 26 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением врачей из-за подозрений на COVID-19 еще остаются 267 315 граждан.