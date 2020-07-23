В России провели более 26 млн тестов на коронавирус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Роспотребнадзора провели в России более 26 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщает News.ru.

Только за прошедшие сутки в стране протестировали 296 тысяч человек. Под наблюдением врачей из-за подозрений на COVID-19 еще остаются 267 315 граждан.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выздоровели еще 453 пациента после прохождения лечения от COVID-19. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 173 392.

В столице в настоящий момент заготовлено более тонны плазмы с антителами к COVID-19 для лечения пациентов. Донорами крови стали 1 788 человек, которые ранее переболели коронавирусом. 215 из них сдали плазму повторно.

