Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,16 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю столица находится во втором десятке среди субъектов РФ.

Москва входит в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в столице составляет 0,3%.

За последние сутки в России подтвердили 4 829 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 103 случая не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 654 случая. Всего в России зарегистрировано 980 405 случаев коронавирусной инфекции.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение.

Вакцина будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.

