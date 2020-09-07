В Москве началась диагностика участников исследования вакцины от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В столице уже около 25 тысяч человек подали заявку на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что 7 сентября начинается базовая диагностика здоровья первых добровольцев.

"По результатам скрининга врач примет решение о возможности участия добровольца в исследовании", – заявила Ракова.

В ходе обследования специалист собирает информацию о пациенте, касающуюся заболеваний, наличия аллергий и лекарств, которые он принимает. После этого проводятся измерение физических данных и показателей здоровья пациента, отметила заммэра.

В частности, в ходе обследования берется анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C. Также пациент проходит исследование на коронавирус и наличие антител к нему. Медицинское обследование проводится для определения возможных противопоказаний.

Отмечается, что в течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением. Мониторинг здоровья будет вестись в том числе с помощью телемедицинских технологий.

Участником может стать совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший COVID-19, не контактировавший с заболевшими COVID-19 как минимум за две недели до исследования

Женщины также должны иметь отрицательный тест на беременность. Женщины и мужчина могут принять участие в испытаниях, если не планируется зачатие в ближайшие три месяца.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что массовая вакцинация от коронавируса в столице начнется в конце 2020 – начале 2021 года. Он сообщил, что пострегистрационные испытания прививки от COVID-19 займут от 2 до 6 месяцев.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация от COVID-19 в Москве начнется 5-7 сентября. Он отмечал, что прививки от COVID-19 будут получены в 9–10 медицинских учреждениях столицы. Гинцбург подчеркнул, что впоследствии база вакцинации будет расширена до 20 столичных клиник.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Российский препарат был разработан в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.