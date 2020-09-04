Первыми в армии вакцину от коронавируса получат военные медики и командиры

Фото: ТАСС/Павел Бушуев
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что первыми в российской армии вакцину от коронавируса получат военные медики и командиры, сообщает ТАСС.
"По мере поступления отечественной вакцины в Вооруженные силы РФ в первую очередь будет предоставлена возможность на добровольной основе вакцинироваться тем категориям военнослужащих, которые непосредственно и активно взаимодействуют с личным составом: военным медикам и командирам всех уровней", – отметил министр.
По его словам, в дальнейшем на добровольной основе получить прививки от новой коронавирусной инфекции смогут другие категории военнослужащих Вооруженных сил РФ.
Ранее в министерстве сообщили, что Шойгу уже сделал прививку от коронавируса отечественной вакциной.
Также прививку сделал Сергей Собянин. По его словам, он уже прошел почти половину всей большой стадии и чувствует себя нормально.
Мэр также отметил, что более пяти тысяч человек записались на тестирование вакцины от COVID-19. Собянин подчеркнул важность этих исследований, и город будет делать все, чтобы они прошли достойно.
11 августа в России была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Согласно рекомендациям министерства здравоохранения РФ, вакцину следует вводить тем, кто еще не перенес инфекцию и не выработал антитела. В приоритетную группу по прививкам от COVID-19 вошли студенты, призванные на военную службу граждане, а также полицейские и работники торговли и сферы услуг.
По словам Собянина, большая часть жителей столицы получила иммунитет от коронавируса естественным путем. Он отметил, что в городе удалось пройти пик пандемии без гуманитарной катастрофы.
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