Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
"Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции", – отметили в военном ведомстве.
Ранее стало известно, что прививку от COVID-19 сделал Сергей Собянин. Он рассказал, что уже прошел почти половину всей большой стадии и чувствует себя нормально.
Собянин также рассказывал, что пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса в Москве начнутся со следующей недели. Он заявил, что город будет делать все, чтобы исследования прошли достойно, а также выразил уверенность в том, что в столице наберется нужное число добровольцев для третьего этапа испытаний вакцины.
Заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявлял, что на борьбу с коронавирусом в столице было потрачено порядка 300 миллиардов рублей.
За сутки в городе подтверждено 692 новых случая COVID-19. Выздоровели в городе еще 1 196 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 219 095.
Специалист ответил на вопросы о COVID-19
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