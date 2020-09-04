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Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции", – отметили в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что прививку от COVID-19 сделал Сергей Собянин. Он рассказал, что уже прошел почти половину всей большой стадии и чувствует себя нормально.

Собянин также рассказывал, что пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса в Москве начнутся со следующей недели. Он заявил, что город будет делать все, чтобы исследования прошли достойно, а также выразил уверенность в том, что в столице наберется нужное число добровольцев для третьего этапа испытаний вакцины.

Заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявлял, что на борьбу с коронавирусом в столице было потрачено порядка 300 миллиардов рублей.

За сутки в городе подтверждено 692 новых случая COVID-19. Выздоровели в городе еще 1 196 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 219 095.

