В Минздраве рассказали, кому можно пройти вакцинацию от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министерство здравоохранения РФ рекомендовало вакцину от коронавируса только тем, кто еще не перенес инфекцию и не выработал антитела. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител к SARS-CoV-2 по результатам серологических исследований", – сказано в сообщении.
По данным ведомства, в приоритетную группу по прививкам от COVID-19 вошли студенты, призванные на военную службу граждане, а также полицейские и работники торговли и сферы услуг.
"Приоритетной вакцинации против COVID-19 подлежат следующие контингенты: работники медицинских организаций (все сотрудники), образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других)", – указано в методических рекомендациях ведомства.
Восьмая версия временных методических рекомендаций была составлена с учетом нового российского препарата для системной противовоспалительной терапии, левилимаба. Из перечня исключили лопинавир и ритонавир.
В пресс-службе министерства здравоохранения РФ рассказали, что в новых материалах существенно расширен раздел реабилитации. Запрос на это вызван быстро растущим числом выздоровевших граждан. Кроме того, в ведомстве переработали алгоритмы диагностики по COVID-19.
11 августа в России была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". Пострегистрационные испытания препарата могут быть завершены до конца 2022 года.
Мантуров сообщил о поставках 1–2 тыс доз вакцины от COVID-19 за рубеж
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