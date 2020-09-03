Испытывающие на первом этапе вакцину от COVID-19 центра "Вектор" выписаны из стационара

Фото: ТАСС/Пресс-служба Первого МГМУ им.И.М.Сеченова

После первого этапа клинических испытаний вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор", добровольцы выписались из стационара. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что участники исследований чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья нет.

Девять добровольцев получили препарат дважды. Второе введение вакцины состоялось 31 августа, выписка – 1 сентября, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что вторую российскую вакцину от коронавируса планируется зарегистрировать в конце сентября – начале октября. Клинические испытания проходят на базе государственного научного центра "Вектор".