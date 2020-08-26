Вторую российскую вакцину от COVID-19 планируется зарегистрировать в конце сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вторую российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции планируется зарегистрировать в конце сентября – начале октября, сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с членами правительства РФ.

По ее словам, уже в конце сентября планируется завершить клинические исследования вакцины на базе государственного научного центра "Вектор".

На сегодняшний день по результатам проходящих клинических исследований первой и второй стадии осложнений у вакцинируемых нет.

"Это вакцина на основе пептидных антигенов, получила название она "ЭпиВакКорона", – сказала Голикова.

Производство первой вакцины "Спутник V" стартовало 15 августа. Со следующей недели массово начнут прививать медработников.

Вакцину запретят делать беременным и кормящим матерям. Отказаться от нее стоит также людям с аллергией.

Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат вакцину, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение.

Руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что более массовая вакцинация может начаться в декабре – январе. Сделать предзаказ невозможно, подчеркнул помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, различные предложения такого рода могут быть мошенническими.

Поставками будет заниматься Минздрав. Сейчас готовится ее производство на нескольких площадках.