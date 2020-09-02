Плацебо получат 10 тысяч участников исследования вакцины "Спутник V"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Около 10 из 40 тысяч добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины против коронавируса "Спутник V", получат вместо нее плацебо, сообщает ТАСС.
Остальные 30 тысяч добровольцев получат вакцину. Как объяснил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность препарата.
11 августа была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение.
Вакцина будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.
В Москве вакцинация от коронавируса начнется 5 сентября
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