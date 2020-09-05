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Общество

10:30

Собянин назвал сроки вакцинации от COVID-19 в Москве

мэр Москвы Сергей Собянин медицина город общество

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проведении пострегистрационных испытаний вакцины против коронавируса в столице. Об этом он упомянул в эфире Первого канала.

По словам градоначальника, процесс начнется с предстоящей недели, однако массовую вакцинацию не следует ждать слишком скоро.

"Такая серьезная, массовая вакцинация – это, скорее всего, конец года-начало следующего года", – заявил Собянин.

Таким образом, пострегистрационные испытания препарата против коронавируса в Москве продлятся от двух до шести месяцев.

Мэр столицы подчеркнул, что часть партий вакцины "Спутник V" поступит в медучреждения уже сейчас.

"Какие-то партии будут поступать уже в этом году. Скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска – это здравоохранение, образование, торговля, ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других. Журналисты, может быть", – объяснил Собянин.

Накануне стало известно, что партии вакцины для проведения пострегистрационных испытаний доставили в три городских поликлиники Москвы – № 2, 220 и 62. Хранятся они в специальных морозильных камерах.

Вакцину, получившую название "Спутник V", зарегистрировали в России 11 августа. Отечественная разработка стала первым таким препаратом для борьбы с COVID-19. Среди тех, кто уже сделал прививку – мэр Москвы Сергей Собянин.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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