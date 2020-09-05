Собянин назвал сроки вакцинации от COVID-19 в Москве

10:30
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проведении пострегистрационных испытаний вакцины против коронавируса в столице. Об этом он упомянул в эфире Первого канала.
По словам градоначальника, процесс начнется с предстоящей недели, однако массовую вакцинацию не следует ждать слишком скоро.
"Такая серьезная, массовая вакцинация – это, скорее всего, конец года-начало следующего года", – заявил Собянин.
Таким образом, пострегистрационные испытания препарата против коронавируса в Москве продлятся от двух до шести месяцев.
Мэр столицы подчеркнул, что часть партий вакцины "Спутник V" поступит в медучреждения уже сейчас.
"Какие-то партии будут поступать уже в этом году. Скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска – это здравоохранение, образование, торговля, ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других. Журналисты, может быть", – объяснил Собянин.
Накануне стало известно, что партии вакцины для проведения пострегистрационных испытаний доставили в три городских поликлиники Москвы – № 2, 220 и 62. Хранятся они в специальных морозильных камерах.
Вакцину, получившую название "Спутник V", зарегистрировали в России 11 августа. Отечественная разработка стала первым таким препаратом для борьбы с COVID-19. Среди тех, кто уже сделал прививку – мэр Москвы Сергей Собянин.
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