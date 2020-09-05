Еще 1 312 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве выздоровели еще 1 312 пациентов после лечения от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 312 пациентов", – рассказала вице-мэр.

По словам Раковой, общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса, достигло 220 407 человек.

Накануне стало известно, что вакцина против COVID-19 поступила в три московские поликлиники. Первые дозы для пострегистрационных исследований передали в медучреждения № 2, 220 и 62. Хранятся они в специальных морозильных камерах.

Вакцину, получившую название "Спутник V", зарегистрировали в России 11 августа. Отечественная разработка стала первым таким препаратом для борьбы с COVID-19.

Одним из добровольцев на испытаниях стал мэр Москвы Сергей Собянин. Его примеру также последовал глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

По последним данным, в России провели больше 38,1 миллиона тестов на коронавирус. В Роспотребнадзоре объявили, что за сутки было сделано 336 тысяч лабораторных исследований.

