Еще 1 312 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве выздоровели еще 1 312 пациентов после лечения от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 312 пациентов", – рассказала вице-мэр.
По словам Раковой, общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса, достигло 220 407 человек.
Накануне стало известно, что вакцина против COVID-19 поступила в три московские поликлиники. Первые дозы для пострегистрационных исследований передали в медучреждения № 2, 220 и 62. Хранятся они в специальных морозильных камерах.
Вакцину, получившую название "Спутник V", зарегистрировали в России 11 августа. Отечественная разработка стала первым таким препаратом для борьбы с COVID-19.
Одним из добровольцев на испытаниях стал мэр Москвы Сергей Собянин. Его примеру также последовал глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу.
По последним данным, в России провели больше 38,1 миллиона тестов на коронавирус. В Роспотребнадзоре объявили, что за сутки было сделано 336 тысяч лабораторных исследований.
Пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 начались в Москве
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