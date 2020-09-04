В три московские поликлиники поступили партии вакцины против COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три медицинские организации Москвы. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Сегодня в московские медицинские организации поступила первая партия вакцины от коронавируса для пострегистрационных исследований. Первопроходцами стали городские поликлиники № 2, 220 и 62", – сообщила она.

По словам Раковой, тестирование начнется на предстоящей неделе. Медицинские учреждения полностью готовы к проведению процедуры.

Поликлиники, первыми отобранные для клинических исследований, получили соответствующую аккредитацию Минздрава РФ. В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением.

В медорганизации ранее доставили специальные морозильные камеры. Эти устройства могут поддерживать температуру на уровне минус 40 градусов, что необходимо для хранения вакцины от COVID-19.

К участию в третьей фазе испытаний приглашены 40 тысяч человек. Вакцинация проходит бесплатно. Участником может стать совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за 2 недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, а также не переболевший коронавирусом.

Подать заявку на участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19 можно на портале mos.ru. На данный момент в программу записались более 5 тысяч человек.

Прививку от коронавируса также сделали мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны Сергей Шойгу.

Вакцину, получившую название "Спутник V", зарегистрировали в России 11 августа. Отечественная разработка стала первым таким препаратом для борьбы с COVID-19.

Вакцину создали специалисты Центра имени Гамалеи, первая и вторая фазы клинических испытаний пришлись на июнь и июль 2020 года. Третья фаза – пострегистрационное исследование – может быть завершена до конца 2022 года.

