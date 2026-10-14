В "Галатасарае" прокомментировали гол россиянина Батракова "Барселоне"

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Член трансферного комитета турецкого "Галатасарая" Музаффер Айгюн оценил выступление российского полузащитника Алексея Батракова в матче Лиги чемпионов против "Барселоны". Его слова приводит "Чемпионат".

По словам Айгюна, забитый мяч подтвердил игровые качества россиянина, однако в клубе оценивают его прогресс не по одному эпизоду или отдельному матчу. Представитель "Галатасарая" также отметил ежедневную работу Батракова и его преданность делу, подчеркнув, что в команде гордятся его развитием.

Встреча с "Барселоной" состоялась во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Россиянин отличился голом и открыл счет на 28-й минуте домашнего матча.

В "Галатасарай" 21-летний футболист перешел в августе из московского "Локомотива", воспитанником которого является. Матч с "Барселоной" стал для Батракова седьмым в составе турецкого клуба.