В Минздраве оценили ситуацию с COVID-19 после возобновления перелетов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Ситуация с коронавирусом в России не ухудшилась после возобновления международного авиасообщения, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в прямом эфире телеканала "Россия 1".

"Пока мы этого не отмечаем. Все-таки меры безопасности принимаются", – подчеркнул Мурашко.

Глава Минздрава добавил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России имеет позитивную динамику. Он подчеркнул, что число пациентов с COVID-19 в медицинских организациях сократилось в два раза за последние три месяца.

"Но тем не менее 90 тысяч пациентов получают терапию в стационарах Российской Федерации", – сказал Мурашко.

Он также добавил, что чуть более 2,5 тысячи человек находятся в реанимации. Они подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. В Египет самолеты будут летать три раза в неделю, в ОАЭ и Мальдивы – по два раза в неделю. "Аэрофлот" начнет отправку самолетов в Каир 9 сентября, в Дубай – с 11 сентября.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что российские власти делают все возможное, чтобы гражданам не пришлось снова уходить на самоизоляцию. Она отметила, что многое также зависит от дисциплины россиян.

За последние сутки в РФ зафиксировали 5 110 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших COVID-19 за все время в России составило 1 015 105 человек. 832 747 пациентов выздоровели от коронавируса, 17 649 – скончались в результате осложнений, вызванных COVID-19.