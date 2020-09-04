Путин оценил действия московских властей в борьбе с COVID-19

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Столичные власти предприняли очень энергичные шаги по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Сергеем Собяниным в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что Москва первой в стране столкнулась с COVID-19, что понятно, поскольку здесь самая большая концентрация людей и самый крупный транспортный хаб. Президент добавил, что контактов между людьми в столице очень много из-за развитой промышленности и сферы услуг.

"Ясно, что в такой обстановке трудно было избежать какой-то вспышки. Но тем не менее городские власти, предприняв энергичные, я бы сказал, очень энергичные и эффективные шаги для борьбы с этой заразой, все-таки вышли на то, что не только стабилизировали ситуацию, но и начали сокращать количество зараженных", – сказал российский лидер.

Он отметил, что столичные власти первыми ввели ограничения, но и первые начали их снимать, оказывая одновременно помощь другим регионам страны.

По словам президента, социально-экономическая ситуация в Москве весьма благоприятная, несмотря на пандемию.

"Учитывая и состояние, и динамику развития экономики, социальной сферы, управления финансами городскими, социально-экономическая ситуация в столице является весьма благоприятной, надо это признать. Хочу это отметить и поблагодарить и вас, всю вашу команду за результаты вашей работы", – сказал российский лидер, обращаясь к мэру города.

За последние сутки в России подтвердили 5 110 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в России зарегистрировано 1 015 105 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки подтвержден 121 летальный случай. За весь период по России умерли 17 649 человек. За прошедшие 24 часа выписали 5 812 человек, а за все время – 832 747.

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,46 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю столица находится во втором десятке среди субъектов России. Также Москва входит в топ регионов с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в столице составляет 0,3%.