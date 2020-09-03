Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении полетов в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы. Документ опубликован на сайте правительства России.
Так, в Египет будет осуществляться три рейса в неделю. В ОАЭ и Мальдивы самолеты из России будут отправляться два раза в неделю, следует из распоряжения.
Отмечается, что решение принято на основе принципов взаимности и исходя из предложения Оперативного штаба.
В распоряжении также указано, что будет увеличена частота полетов со Швейцарией до четырех рейсов в неделю. В настоящий момент авиасообщение с этой страной ограничено одним рейсом в неделю.
Ранее стало известно, что Греция планирует открыть границу с Россией 7 сентября. Въезжать страну смогут до 500 граждан РФ в неделю. Для пребывания на территории Греции россиянам необходимо иметь справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия.
Польша также убрала Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за ситуации с коронавирусом. 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. С 15 августа РФ возобновила авиасообщение со Швейцарией. Также россияне могут выезжать в Киргизию и Черногорию.
Переговоры о возобновлении полетов с Грецией продолжаются – посольство
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