Польша разрешила принимать самолеты из РФ

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Власти Польши убрали РФ из списка государств, с которыми запрещено авиасообщение из-за ситуации с распространением COVID-19. Об этом сообщается в опубликованном правительством Польши распоряжении.

В документе сказано, что Польша не принимает самолеты из 44 стран, среди которых Испания, Мексика, Израиль, Доминикана, Армения, Индия, Мальта, ЮАР, США. Постановление вступит в силу 2 сентября, и его срок заканчивается 15 сентября.

Регулярные и чартерные рейсы за рубеж из России были приостановлены 27 марта из-за пандемии коронавируса. Исключения были сделаны для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других видов рейсов.

1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. С 15 августа РФ возобновила авиасообщение со Швейцарией. Также россияне могут выезжать в Киргизию и Черногорию.

В Ассоциации туроператоров сообщили о дешевых турах на море в конце августа. Как уточнили в АТОР, в последние дни лета можно купить путевку на 15–25% дешевле, чем в середине августа. По данным ассоциации, цена на туры становится ниже в связи с плановым отъездом с курортов отдыхающих с детьми и ценовой политикой отельеров в Абхазии и Турции.