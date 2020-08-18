В АТОР рассказали о дешевых турах на конец лета

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В Ассоциации туроператоров сообщили о дешевых турах на море в конце августа. Как рассказали специалисты, в последние дни лета можно купить путевку на 15–25% дешевле, чем в середине августа, передает "Газета.ру".

По информации АТОР, цена на туры становится ниже в связи с плановым отъездом с курортов отдыхающих с детьми и ценовой политикой отельеров в Абхазии и Турции.

"Сейчас минимальные цены недельных туров с авиаперелетом 22–28 августа на курорты Крыма и Краснодарского края колеблются в диапазоне 22,7–25,8 тысячи рублей на двоих", – заявили представители организации.

Кроме того, отдохнуть одну неделю в Абхазии в тот же период можно за 23 тысячи рублей, а в Турции – за 31 тысячу рублей. Речь идет о путевках на двоих.

В августе Россия открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией.