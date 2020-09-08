Собянин рассказал, когда будет положен конец пандемии COVID-19

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Конец пандемии коронавируса будет положен при массовой вакцинации населения, сообщил Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме.

"Я уверен, что месяц к месяцу все больше и больше будет поступать в гражданский оборот вакцина. И я надеюсь, что в декабре – январе мы получим уже массовую вакцинацию населения, что в конце концов положит конец пандемии и вызовам, с которыми мы столкнулись", – сказал мэр.

Также глава города отметил, что ограничения в Москве при повышении выявляемости COVID-19 должны быть минимальными. По его словам, такой сценарий возможен даже при осложнении ситуации и увеличении прироста количества заболевших. В то же время мэр призвал соблюдать меры санитарной безопасности, которые предписываются врачами.

7 сентября в Москве началась диагностика участников исследования вакцины от коронавируса. По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, около 25 тысяч горожан подали заявку. Решение о возможности их участия будет принято по результатам медицинского скрининга.

Что касается массовой вакцинации в столице, то Собянин сообщил, что она произойдет в конце 2020 – начале 2021 года. Глава города подчеркнул, что процесс проведения пострегистрационных испытаний прививки займет от 2 до 6 месяцев.

За последние сутки в Москве зафиксировали 695 новых случаев коронавируса. Среднесуточный темп прироста заболевших COVID-19 за две недели составил 0,25%. Таким образом, в столице фиксируется стабильная эпидемиологическая ситуация, согласно критериям Роспотребнадзора.

