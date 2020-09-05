Путин назвал ключевым порядок координации в период борьбы с COVID-19

Фото: пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Вопрос координации усилий федеральных и региональных структур стал ключевым в борьбе с эпидемией коронавируса в РФ. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал президент Владимир Путин.

"Возник очень важный вопрос, и на экспертном уровне он обсуждался: сможем ли мы согласованно действовать и на федеральном, и на региональном уровне. И это стало ключевым моментом в организации нашей работы", – рассказал глава государства в фильме "Непременный Госсовет".

По словам президента, в каждом регионе приходилось учитывать местную специфику. Путин заявил, что нельзя было "причесать всех под одну гребенку", поскольку это нанесло бы чрезмерный удар по экономике.

За последние сутки в России подтвердили 5 205 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Всего в стране выявлено 1 020 310 случаев COVID-19, вылечились 838 126 человек, скончались 17 759.

