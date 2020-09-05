В России зафиксировали 5 205 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 5 205 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.
Было установлено 1 249 (24%) случаев, которые не обладали клиническими проявлениями.
В Москве специалисты выявили 671 новый случай, в Санкт-Петербурге – 195, в Московской области – 168, в Нижегородской области – 154, в Ростовской области – 144.
В Ставропольском крае зарегистрировано 129 новых заражений, в Свердловской области – 119, в Красноярском крае – 109, в Воронежской и Самарской областях – по 105.
За последние сутки подтверждено 110 летальных случаев. Из них 11 произошли в Москве. За весь период по России умерло 17 759 человек.
Что касается выздоровевших, то болезнь преодолели 5 379 человек за сутки. В Москве врачи вылечили 1 312 пациентов. За все время в РФ 838 126 переболевших COVID-19.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 020 310 случаев коронавируса. Наименьшие темпы прироста по заболеванию сохраняются в Ненецком автономном округе, Московской области, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Смоленской области, Тульской области и Чеченской Республике – от 0 до 0,3%.
Еще 1 312 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
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