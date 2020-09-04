В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Кирилл Зыков/Агентство "Москва"

В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У всех скончавшихся был зафиксирован диагноз "пневмония", отметили в Оперштабе. Кроме того, все пациенты имели положительный результат теста на COVID-19.

Всего с начала пандемии в столице скончались 4 878 человек с коронавирусом.

За последние сутки в России выявили 5 110 новых случаев COVID-19. Из них на Москву пришлось 692 случая.

В России выявили 5 110 новых случаев COVID-19

Столица прошла тяжелую фазу пандемии с наименьшими потерями. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, три московские поликлиники поступили партии вакцины против COVID-19. Таким образом, медучреждения полностью готовы к прививочной кампании.