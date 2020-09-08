Число новых случаев COVID-19 за месяц на 34,2% меньше, чем 2 месяца назад

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице подтверждено 695 новых случаев COVID-19, сообщает Оперативный штаб. Число новых случаев за последний месяц на 34,2% меньше, чем два месяца назад.
Как отмечается, среднесуточный темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,25%. Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы свидетельствует о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.
"46,3% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,1% – от 46 до 65 лет, 9,6% – от 66 до 79 лет, еще 7,4% – старше 80 лет. Также 10,6% среди заболевших – дети", – сообщили в Оперативном штабе.
За последние сутки в России подтвердили 5 099 новых случаев COVID-19. Из них 1 184 не имели клинических проявлений болезни. Коронавирус зарегистрировали в 83 регионах. Всего в России зарегистрировано 1 035 789 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком АО, Чукотском АО, Смоленской, Московской областях, Республике Алтай и Карелии.
Ранее Минздрав РФ выпустил в гражданский оборот первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" . В ближайшее время ожидаются ее поставки в регионы.
Как рассказал Сергей Собянин, массовую вакцинацию от коронавируса в столице планируют провести в конце 2020 – начале 2021 года.
Вакцина разработана Центром имени Гамалеи и прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора. Она была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой в мире.
Уже около 25 тысяч добровольцев записались на участие в исследовании вакцины от COVID-19
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