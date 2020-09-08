Ограничения при повышении выявляемости COVID-19 должны быть минимальными – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ограничения в Москве при повышении выявляемости COVID-19 должны быть минимальными. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе стратегической сессии "Российская экономика и финансовые рынки – есть ли жизнь после пандемии" на Московском финансовом форуме.

Мэр отметил, что такой сценарий возможен даже при осложнении ситуации и увеличении прироста количества заболевших. В то же время Собянин призвал соблюдать меры санитарной безопасности, которые предписываются врачами.

"Я считаю, что мы даже при повышении заболеваемости, при осложнении ситуации, что вполне возможно в осенне-зимний период, должны пройти с минимумом ограничений, связанных с ограничениями в экономике и передвижении по городу и так далее. С минимумом ограничений. При этом нужно соблюдать те меры, ограничения, которых требуют врачи", – сказал Собянин.

7 сентября в Москве началась диагностика участников исследования вакцины от коронавируса. По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, около 25 тысяч горожан подали заявку. Решение о возможности их участия будет принято по результатам медицинского скрининга.

Что касается массовой вакцинации в столице, то Собянин сообщил, что она произойдет в конце 2020 – начале 2021 года. Он подчеркнул, что процесс проведения пострегистрационных испытаний прививки займет от 2 до 6 месяцев.

За последние сутки в Москве зафиксировали 695 новых случаев коронавируса. Среднесуточный темп прироста заболевших COVID-19 за две недели составил 0,25%. Таким образом, в столице фиксируется стабильная эпидемиологическая ситуация, согласно критериям Роспотребнадзора.