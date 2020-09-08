Мурашко заявил о готовности приложения для контроля состояния вакцинированных

08 сентября, 19:19
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о создании приложения для отслеживания состояния людей после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
"Приложение разработано. Сейчас каждый получивший в рамках клинических исследований вакцину будет пользоваться этим приложением", – сказал министр.
Вакцина была зарегистрирована 11 августа. Она получила название "Спутник V". Отечественная разработка стала первой для борьбы с COVID-19 во всем мире.
Вакцину создали специалисты Центра имени Гамалеи, первая и вторая фазы клинических испытаний пришлись на июнь и июль 2020 года. Третья фаза – пострегистрационное исследование – может быть завершена до конца 2022 года.
Дозы вакцины для проведения пострегистрационных клинических исследований ранее поступили в три городские поликлиники столицы – № 2, 220 и 62. Хранятся они в специальных морозильных камерах.
Сергей Собянин рассказал, что массовую вакцинацию от коронавируса в столице планируют провести в конце 2020 – начале 2021 года.
"Картина дня": как выглядит упаковка вакцины от коронавируса
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