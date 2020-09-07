Около 25 тыс москвичей записались на исследование вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице около 25 тысяч человек подали заявку на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от нового коронавируса. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Уже около 25 тысяч москвичей подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины против COVID-19. Сегодня стартует базовая диагностика здоровья первых добровольцев", – поделилась Ракова. Как отметила заместитель мэра города, по результатам скрининга врач примет решение о возможности участия добровольца в исследовании.
Анастасия Ракова добавила, что во время обследования медик собирает информацию о пациенте: изучаются и учитываются сопутствующие и ранее перенесенные заболевания, наличие аллергии, лекарственные препараты, принимаемые горожанами.
Потом проводится измерение роста добровольца, веса и температуры, артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхательных движений, а также оценивается общее состояние.
Помимо того, берут анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и C, а также проводится ПЦР- и ИФА-тестирование на коронавирус.
Поликлиники, на базе которых пройдет исследование, имеют аккредитацию Минздрава РФ на проведение клинических исследований.
11 августа в России зарегистрировали вакцину, получившую название "Спутник V". Отечественная разработка стала первым таким препаратом для борьбы с COVID-19 во всем мире.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 030 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 17 871 летальный исход, выздоровели 843 277 человек.
Ранее исследователи сообщили о результатах прививок от COVID-19. В рядах добровольцев, готовых испытать на себе действие новой вакцины от COVID-19, числятся врачи, артисты и политики.
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