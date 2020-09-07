В России выявили 5 185 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 5 185 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 223 не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах. На Москву пришлось 690 случаев, на Санкт-Петербург – 196, Московскую область – 166, Ростовскую и Нижегородскую области – по 151, Свердловскую область – 125, Ставропольский край – 124, Воронежскую область – 109, Красноярский край – 106, Самарскую область – 102, Саратовскую область – 101.

В Волгоградской, Пензенской и Ульяновской областях зарегистрировали по 97 случаев коронавируса, в Краснодарском крае и Оренбургской области – по 91, в Калмыкии и Кемеровской области – по 83 , в Архангельской области и Дагестане – по 78, в Ханты-Мансийском АО – 76, в Иркутской области – 75, в Приморском крае – 73, в Крыму – 72, Карачаево-Черкесии – 65, Мурманской, Кировской областях и Алтайском крае – по 62.

На Челябинскую область пришлось по 59 случаев, на Республику Саха (Якутия) – 58, Пермский край – 56, Омскую область – 54, Орловскую область и Бурятию – по 51, Новосибирскую область – 50, Тюменскую область – 49, Удмуртию – 48, Хабаровский край – 47, Томскую область – 45, Белгородскую, Костромскую области, Ямало-Ненецкий АО и Сахалинскую область – по 44, Астраханскую область – 43, Ивановскую область – 41.

В Ярославской и Вологодской областях зарегистрировали по 39 новых пациентов, в Ленинградской области, Ингушетии и Амурской области – по 36, в Забайкальском крае – 35, в Республике Коми, Кабардино-Балкарии и Магаданской области – по 33, в Брянской области – 32, в Рязанской области, Мордовии и Республике Алтай – по 31, в Липецкой области, Башкирии и Чувашии – по 30.

На Калужскую область выпало 29 новых случаев коронавируса, на Владимирскую область – 28, Тульскую область, Республику Тыва и Хакасию – по 27, Тамбовскую область – 26, Калининградскую, Псковскую области, Северную Осетию и Татарстан – по 25, Курскую, Новгородскую и Курганскую области – по 24, Тверскую область и Адыгею – по 22, на Карелию – 19, на Республику Марий Эл – 16, Камчатский край – 13, Смоленскую область – 12, Еврейскую АО и Севастополь – по 7, на Чечню – 4 и Ненецкий автономный округ – 1.

Всего в России зарегистрировано 1 030 690 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Чукотском АО, Московской и Смоленской областях, Чечне, Москве, Ямало-Ненецком АО, Камчатском крае, Ненецком АО, Курской и Тульской областях.

За последние сутки подтвержден 51 летальный случай. За весь период по России умер 17 871 человек. За прошедшие 24 часа выписали 2 328 человек, а за все время – 843 277.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

Вакцина будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.

