Достоверных повторных случаев COVID-19 в России нет – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране не зафиксированы достоверные данные по повторным заражениям коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

"В России пока достоверно подтвержденных случаев повторного заражения мы не фиксируем", – рассказал специалист.

Глава Минздрава напомнил, что один подобный инцидент был выявлен за границей.

Ранее глава Республики Тува Шолбан Кара-оол заявил, что повторно заразился коронавирусом. На своей странице в социальной сети чиновник рассказал, что находится в инфекционной больнице.

Комментируя данный случай, Михаил Мурашко заявил, что подтверждения именно повторного случая пока нет. При этом первый раз Кара-оола госпитализировали еще 25 мая.

