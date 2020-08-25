Мурашко прокомментировал повторный случай заражения коронавирусом главы Тувы

Фото: vk.com/karaool

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пока нет данных о том, что у главы Тувы Шолбана Кара-оола зафиксирован повторный случай заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости.

"У нас нет данных по подтверждению, что это повторное заболевание", – сказал министр.

Кара-оол сообщил, что во второй раз попал в больницу с COVID-19 в видеообращении во "ВКонтакте". "Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения", – отметил он.

В первый раз Кара-оола госпитализировали 25 мая. В начале июня он был выписан.