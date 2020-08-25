Специалист рассказал, кто может повторно заразиться коронавирусом

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Случаи повторного заражения коронавирусом возможны, но крайне редки, заявил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

По его словам, повторно заразиться COVID-19 можно при ослабленном иммунитете. В этом случае организм переболевшего человека будет вырабатывать недостаточное количество антител, передает "Интерфакс".

Накануне глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что повторно заразился коронавирусом.

В мае глава Тувы рассказал о своей госпитализации из-за коронавируса. Помимо него, в больницу попали еще несколько чиновников. Кара-оол назвал болезнь очень страшной заразой.

В июне он вылечился. Глава региона получил два отрицательных теста.