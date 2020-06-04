Глава Тувы вылечился от коронавируса

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Глава Тувы Шолбан Кара-оол вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Долаана Салчака.

Он рассказал, что глава региона получил второй отрицательный тест на COVID-19. По его словам, в четверг Кара-оол планирует провести совещание со своими заместителями.

"Сегодня в 12:30 (8:30 по Москве) Кара-оол проводит уже совещание с заместителями. Рекомендации врачей предписывают щадящий режим в течение месяца, но глава начинает работу", – сообщил Салчак.

26 мая глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил о своей госпитализации из-за коронавируса. Помимо него, в больницу попали еще несколько чиновников.

Кара-оол поблагодарил за работу врачей, а также указал, что попробует руководить регионом дистанционно.

