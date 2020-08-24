Глава Тувы Кара-оол заявил о повторном заражении коронавирусом

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Глава Тувы Шолбан Кара-оол повторно заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел", – сказал Кара-оол.

"Я не прогибался перед болезнью, личным примером старался увлечь власть Тувы на насущные вопросы сложного времени. Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения", – объяснил он в посте, сопровождающем видео.

В мае глава Тувы рассказал о своей госпитализации из-за коронавируса. Помимо него, в больницу попали еще несколько чиновников. Кара-оол назвал болезнь очень страшной заразой.

В июне он вылечился. Глава региона получил два отрицательных теста.

Верховный лама (Камба-лама) Тувы Джампел Лодоя скончался после того, как у него обнаружили коронавирус. Ему было 45 лет.