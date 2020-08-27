Роспотребнадзор допустил повторное заражение коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вероятность повторного случая заражения коронавирусом есть у людей, которых поражают сразу два штамма. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Так в ведомстве прокомментировали информацию о том, что в Гонконге зарегистрирован первый и пока единственный подобный случай.
"Пока мы можем лишь предполагать, что гипотетически повторные случаи коронавирусной инфекции могут возникать у людей, которых поражают сразу два штамма. Поскольку иммунитет вырабатывается к одному штамму, можно заболеть коронавирусом, заразившись другой его версией. Аналогичная ситуация отмечается с сезонным гриппом", – передает слова замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова Агентство "Москва".
Специалист добавил, что нельзя исключать случаи повторного заражения у лиц с первичными или вторичными (на фоне иммуносупрессивной терапии) иммунодефицитами, а также в силу индивидуальных особенностей иммунной системы человека. Кроме того, Горелов указал на важность разновидностей тест-систем, поскольку они могут давать ложноположительные результаты.
На этой неделе глава Тувы Шолбан Кара-оол тоже заявил, что повторно заразился коронавирусом. Он предположил, что нагрузки не позволили сформироваться антителам после первого раза. В предыдущий раз глава республики болел в мае.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что пока нет подтвержденных данных о повторном заражении Кара-оола.
В июле глава Владимирской области Владимир Сипягин утверждал, что в регионе был выявлен подобный случай. Он уточнял, что один из медиков региона заразился коронавирусной инфекцией второй раз в течение двух месяцев. Пресс-секретарь губернатора региона Ольга Петрова добавила, что сотрудник уже переболел и смог выйти на работу.
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