Глава Владимирской области сообщил о случае повторного заражения COVID-19 в регионе

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Глава Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что в регионе был выявлен повторный случай коронавируса. Как сообщает ТАСС, инфекцию нашли у медика.

"Один из медиков [региона] заразился коронавирусной инфекцией в течение двух месяцев второй раз", – сообщил губернатор.

По словам пресс-секретаря руководителя Владимирской области Ольги Петровой, медицинский работник уже переболел во второй раз и смог выйти на работу.

Ранее официально о повторных случаях коронавируса в РФ не сообщалось.

Владимир Сипягин призвал жителей региона соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах. Он также порекомендовал лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями оставаться по возможности дома.

Согласно последним данным, во Владимирской области за сутки установили 35 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе составляет 5 333 человека.

Выздоровели после перенесенного COVID-19 4 774 заболевших, 116 человек скончались.

