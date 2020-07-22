Почти четверть населения в Московском регионе имеет антитела к коронавирусу – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Московском регионе доля населения с антителами к коронавирусу превысила 23–24%, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

"В регионах, которые еще не дошли до пика, людей с иммунитетом значительно меньше", – отметил министр.

Он добавил, что переходить к формированию иммунитета нужно не через заболевание, а лекарственным путем.

Также Михаил Мурашко рассказал, что специалистам только предстоит оценить, на какой срок будет приобретаться иммунитет от разрабатываемых вакцин.

"Те вакцины, которые имеют бустерное введение, те, которые имеют двукратное введение, наиболее вероятно, что будут создавать более длительный иммунитет", – заключил глава Минздрава.

Ранее стало известно, что в столице еще 1 168 пациентов вылечились от COVID-19. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 172 939 человек.