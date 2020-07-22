Еще 1 168 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице еще 1 168 пациентов вылечились от COVID-19, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 172 939", – сообщила вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, медики после лечения проводят специальные исследования.

Ранее Ракова заявляла, что в столице проведено масштабное исследование распространения COVID-19 из числа людей, близко контактировавших с пациентами с коронавирусом.

В столице с 16 июля доступна электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19. Слоты рассчитаны на две недели вперед.

Как сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, с 13 июля, когда были сняты временные ограничения, число новых случаев снизилось на 10,4%. 50,3% среди новых заболевших являются люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,3% – от 46 до 65 лет, 10,1% – от 66 до 79 лет.