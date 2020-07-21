Количество новых заболевших коронавирусом в Москве остается на низком уровне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В городе подтвердили 602 новых случая COVID-19, заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. С момента возобновления работы общественных пространств в Москве число новых заболевших сократилось на 44,3%, говорится в сообщении.
Кроме того, подчеркивается, что с 13 июля, когда были сняты временные ограничения, число новых случаев снизилось на 10,4%. 50,3% среди новых заболевших являются люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,3% – от 46 до 65 лет, 10,1% – от 66 до 79 лет.
Так, среди новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 6,8% – это люди старше 80 лет. При этом 8,5% среди заболевших – дети.
Всех пациентов, у которых подтвердили заболевание, поместили под наблюдение медиков.
Ранее говорилось, что Москва занимает 26-е место по количеству новых случаев коронавируса. В России за последние сутки зафиксировали 5 842 подтвержденных случая.
В России выявлено 783 328 случаев COVID-19, вылечились 562 384 человека, скончались 12 580.
Помимо того, более 25,4 миллиона тестов на COVID-19 провели в России. Под наблюдением медиков остаются 270 199 человек.
В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось на 45% за месяц
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