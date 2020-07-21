Москва занимает 26-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице число новых случаев коронавируса составляет 4,75 на 100 тысяч человек. В Оперативном штабе подчеркнули, что это 26-е место среди субъектов РФ.
За последние 24 часа в Москве зарегистрировали 603 новых пациента с COVID-19.
В России за последние сутки зафиксировали 5 842 новых случая коронавируса. 24,2% из них не имели ярко выраженных клинических проявлений.
Наименьший прирост наблюдается в Калмыкии, Ненецком автономном округе, Чукотском АО, Севастополе, Московской области, Москве, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Брянской и Липецкой областях.
Всего на сегодняшний день в стране выявлено 783 328 случаев COVID-19. За весь период зафиксировано 12 580 летальных исходов, выздоровели 562 384 человека.
Экспресс-тестирование на коронавирус запустили в аэропорту Шереметьево
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